Przełom na wojnie? Ukraina wystrzeliła więcej dronów niż Rosja

Ukraina po raz pierwszy wystrzeliła więcej dronów dalekiego zasięgu niż Rosja - pisze "Forbes". Jak wylicza gazeta, w lipcu Rosja wystrzeliła nad Ukrainę 426 dronów Shahed. W tym samym okresie Ukraina wystrzeliła co najmniej 520 takich statków.

Przełom na wojnie? Ukraina wystrzeliła więcej dornów niż Rosja

Źródło: General Staff of the Armed Forces of Ukraine , fot: ANTON SHEVELOV