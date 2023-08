Przełamać "błędne koło" ws. Ukrainy w NATO. "Rosja rozumie tylko siłę"

- Dziś wreszcie mówimy, że Ukraina wejdzie do NATO. (…) Państwa Zachodu muszą się po prostu oswoić z tezą, że Ukraina wejdzie do NATO nie mając zakończonej wojny z Rosją. (…) Tym bardziej, że Rosja zawsze będzie starała się ten konflikt przedłużyć i podgrzać, w przekonaniu, że państwa zachodu chcą uniknąć konfliktu z mocarstwem nuklearnym - mówiła dr Agnieszka Bryc, politolożka z UMK w Toruniu, w programie "Newsroom WP". Eskpertka jest zdania, że "to błędne koło trzeba przełamać" i wreszcie wciągnąć Ukrainę do Sojuszu, mimo tlącego się konfliktu. - Wtedy mówimy "sprawdzam" Rosji. Ale coraz częściej na Zachodzie przeważają zdania, że Moskwa pogodziłaby się z tym faktem, tak jak pogodziła się z kolejnymi falami rozszerzenia NATO - mówiła dr Bryc. - Zachód musi nauczyć się tego, że Rosja nie uznaje siły argumentów, a uznaje tylko argument siły. Zachód, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, musi udowodnić swoją siłę poprzez przyjęcie Ukrainy do Sojuszu - podsumowała.

