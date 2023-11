Przekazali radosne wieści. "Jest już z nami po tej stronie"

Żona lidera Konfederacji oceniała niedawno, że Sejm jest świetnym miejscem pracy dla kobiety wychowującej dzieci. - To nie jest praca w korporacji, ze ściśle określonymi godzinami. Dałoby się to pogodzić z macierzyństwem, choć byłoby to trudne i intensywne - przyznała w rozmowie z "Super Expressem".