"Nic się nie zmieni". Karina Bosak o kandydowaniu do Sejmu

Karina Bosak startuje do Sejmu. "Nasze życie rodzinne, wcale nie ulegnie zmianie"

Nie jest tajemnicą, że Bosakowie mają dwójkę małych dzieci. Żona lidera Konfederacji ocenia, że Sejm jest świetnym miejscem pracy dla kobiety wychowującej dzieci. - To nie jest praca w korporacji, ze ściśle określonymi godzinami. Dałoby się to pogodzić z macierzyństwem, choć byłoby to trudne i intensywne - przyznaje.