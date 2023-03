Przechwycono rozmowy rosyjskiego żołnierza. "Zabiłem dziś człowieka"

Ukraińcy wojskowi nie mogli pomóc parze, ponieważ nieopodal wciąż znajdowali się rosyjscy najeźdźcy. Do małżeństwa wysłano drona z kartką, na której widniał napis "podążaj za mną". Ponomarova udała się w jego kierunku, by uzyskać pomoc dla męża. Gdy tylko kobieta oddaliła się od rannego mężczyzny, Rosjanie podeszli do niego i wrzucili go do pobliskiego rowu. Ukraińscy żołnierze nie pozwolili kobiecie na powrót do mężczyzny ze względu na niebezpieczeństwo. Bohomaz spędził całą noc w rowie, ale ostatecznie o własnych siłach udało mu się z niego wydostać i dotrzeć na posterunek ukraińskich wojsk, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.