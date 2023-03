Chiny dopięły swego. W Australii ogromny ból głowy

Wspierana przez państwo chińska firma wygrała kontrakt na budowę kluczowego portu na Wyspach Salomona. To wielkie zwycięstwem w dążeniu Pekinu do zdobycia strategicznej pozycji na południowym Pacyfiku. Rząd w Honiarze podał we wtorek, że inwestycja, którą zajmie się firma China Civil Engineering Construction Corporation, kosztować będzie 170 milionów dolarów.