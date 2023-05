Prowokacja w Warszawie. Prorosyjscy demonstranci krzyczeli "won na Ukrainę"

Prowokatorzy na cmentarzu

Nie trzeba było długo czekać na antyukraińską prowokację. Trzech mężczyzn zgromadziło się w okolicy wystawy i zaczęło wznosić okrzyki "won na Ukrainę", "do okopu do Bachmutu, jako mięso armatnie" czy "dzicz przyjechała do Polski, won do siebie".