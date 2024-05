Protesty w Gruzji. Przed parlamentem spalono flagi partii i Rosji

- To wiadomość dla Bidziny Iwaniszwilego - mówili uczestnicy protestu. Iwaniszwili to nieformalny lider partii rządzącej Gruzińskie Marzenie, pełniący obecnie funkcję jej honorowego przewodniczącego. W istocie, jak przekonują eksperci, a także zwykli Gruzini, Iwaniszwili jest "najbardziej wpływową osobą w państwie" i to on podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje.