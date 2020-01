Protest artystów ws. TVP. Napisali list otwarty do Jacka Kurskiego

Niemal 60 osób związanych z kulturą i sztuką napisało do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego list otwarty w sprawie zwolnienia z publicznej stacji Wojciecha Majcherka. Dziennikarz od wielu lat pracował w TVP Kultura.

O zwolnieniu z TVP Wojciech Majcherek poinformował w sobotę na swoim blogu, gdzie napisał o otrzymaniu pisma z Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim TVP ze stwierdzeniem o "ciężkim naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych". Majcherek zapowiedział odwołanie do sądu pracy, dlatego nie chce ujawniać szczegółów zwolnienia. W swoim wpisie dziennikarz podziękował też koleżankom i kolegom z TVP Kultura za współpracę, bo nie może już tego zrobić osobiście.

W obronie Wojciecha Majcherka stanęli w poniedziałek przedstawiciele świata kultury. W liście otwartym do prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego piszą o oburzeniu i proszą o zmianę decyzji. Podkreślają, że Majcherek "z niezwykłym oddaniem i pasją pracował w TVP Kultura od 15 lat i był "jednym z filarów tego kanału".

"Pracował w nim od samego początku - a my od samego początku wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z człowiekiem ogromnej klasy, wiedzy, kompetencji, rzetelności i przyzwoitości. Jako redaktor blisko stu rejestracji i transmisji spektakli teatralnych sumiennie i z taktem wykonywał swoje obowiązki, nie kłaniając się żadnej władzy ani układom" - podkreślili autorzy listu do prezesa TVP.