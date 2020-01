Radosław Sikorski zareagował na Twitterze na akcję TVP. Publiczny nadawca od czwartku pokazuje zdjęcia europosłów, którzy zagłosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego uderzającej w polski rząd. Sikorski uważa to za "szczucie".

Skandal - tak akcję TVP nazwał inny z europosłów Koalicji Europejskiej. Adam Szejnfeld zamieścił on na Twitterze zdjęcia Róży Thun i Radosława Sikorskiego, które pokazywano na antenie TVP Info. "Tylko czekać, aż ukażą się kolejne listy gończe" - napisał polityk.

TVP pokazuje zdjęcia europosłów opozycji. Radosław Sikorski reaguje

W kolejnym wpisie Sikorski oznaczył prezydenta Andrzeja Dudę, zastępcę koordynatora służb Macieja Wąsika, byłego szefa MON Antoniego Macierewicza, a także dziennikarzy i media sprzyjające rządowi. "I wy też" - napisał polityk. To nawiązanie do jednej z teorii, według których do zabójstwa Pawła Adamowicza Stefana W. pchnął przekaz mediów publicznych.