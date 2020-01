Awantura w PE. Beata Szydło krzyczała na Radosława Sikorskiego. Jest wideo

W Parlamencie Europejskim doszło do ostrej wymiany zdań między Beatą Szydło a Radosławem Sikorskim. Była premier podniosła głos: "Jest pan kłamcą". Wszystko nagrały kamery.

Na jej słowa ostro zareagował Radosław Sikorski. Stwierdził między innymi, że to właśnie Szydło jest osobą, która wydała postanowienie, aby nie publikować wyroku TK. Mówił także, że nie jest bezstronna, gdyż to w jej sprawie "toczą się przypadki, takie jak 26 przesłuchań Bogu ducha winnego Sebastiana K." - Sugeruję zejście z drogi łamania konstytucji - powiedział. Między nim a byłą premier doszło do agresywnej wymiany zdań.