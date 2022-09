Propozycja PiS na zmianę w wyborach. Polacy "wydali wyrok"

United Surveys na zlecenie WP zapytała Polaków o to, jak oceniają pomysł zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do Sejmu, zakładający zwiększenie liczby okręgów z 41 do 100. Przypomnijmy, że ten temat był omawiany na Nowogrodzkiej. Z kolei w poniedziałek miała zapaść decyzja o przesunięciu o pół roku wyborów samorządowych (na wiosnę 2024 roku), ale PiS, wobec sceptycyzmu prezydenta, ma zrezygnować ze zmian w ordynacji wyborczej.