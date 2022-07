Prokuratura przekroczyła uprawnienia ws. Romana Giertycha? Jest śledztwo

Z kolei prokurator Jędruszczak miał złamać prawo, wysyłając do zatrzymania Giertycha oraz przeszukania jego nieruchomości agentów CBA. "Było to nielegalne, bo rzekome wyprowadzenie pieniędzy z giełdowej spółki nie ma żadnego związku z korupcją. Sprawą powinna zatem zajmować się co najwyżej policja, a nie służba antykorupcyjna" - czytamy w artykule "Wyborczej", która powołuje się na uzasadnienie sądu.