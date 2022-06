Marszałek Senatu w WP: Nie wskazałem Giertycha na prokuratora generalnego

Pomysł spodobał się również Radosławowi Sikorskiemu. Z kolei Roman Giertych odniósł się do sprawy kilkanaście godzin później w opublikowanym nagraniu. W komentarzu "Kto następnym Prokuratorem Generalnym" adwokat stwierdził, że dyskusję zaczął marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, mówiąc, że widziałby go na tym stanowisku. - To miłe usłyszeć takie słowa z ust marszałka Senatu, bardzo za to dziękuję - mówił Giertych na nagraniu.