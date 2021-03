Prokuratura chce uchylenia immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu. Szczegóły wniosku

22 marca do Senatu trafił wniosek Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Tomasza Grodzkiego, czyli o uchylenie mu immunitetu.

Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych - w latach 2006, 2009 i 2012 roku. "Jak wynika z ustaleń śledztwa, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł - lekarz przyjmował w kopertach. W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej" - przekazano w komunikacie prokuratury.

Sprawa marszałka Grodzkiego. Dwóch świadków twierdzi, że osobiście wręczyło łapówkę

Tomasz Grodzki bez immunitetu? "Przykrywka tematu Daniela Obajtka"

Franciszek A. zeznał, że 7 września 2009 r. w gabinecie Grodzkiego wręczył lekarzowi 3 tys. zł i 500 dol. "W ocenie świadka jego operacja nie do końca była udana, bo pojawiły się komplikacje, i fakt ten zdecydował, że Tomasz Grodzki nie upomniał się o drugą transzę pieniędzy" - piszą śledczy we wniosku, cytowanym przez "Wyborczą".

Sprawa marszałka Grodzkiego. Pozostali świadkowie o łapówkach "słyszeli"

Kolejny świadek to Piotr L. To syn mężczyzny, u którego w 2006 r. wykryto guza płuca. L. zeznaje, że udał się wówczas do gabinetu Grodzkiego i "z własnej inicjatywy wyjął z kieszeni pieniądze w kwocie 1500 zł i położył na stół, prosząc o dobre zajęcie się ojcem, a Tomasz Grodzki wziął pieniądze ze stołu i schował do szuflady biurka".