Prokuratura analizuje kwestię delegalizacji stowarzyszenia "Duma i Nowoczesność"

Polecenie w tej sprawie wydał prokurator generalny Zbigniew Ziobro. - Przedmiotem analizy będzie faktyczna działalność stowarzyszenia i zaangażowanych w nie osób, a nie wyłącznie jego statut i inne dokumenty - wyjaśnia Wirtualnej Polsce Ewa Bialik z Prokuratury Krajowej.

Czy to oznacza, że jeśli zarzuty się potwierdzą to organizacji grozi delegalizacja? - Jeśli potwierdzą to ustalenia dowodowe, prokuratura skieruje do sądu wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia - stwierdza rzecznik.