Kulisy reportażu o neonazistach. Kittel: "Mogło stać się coś złego"

Dziennikarze Superwizjera TVN przeniknęli do środowiska polskich neonazistów. Praca nad reportażem trwała rok. O kulisach powstania materiału i ryzyku, jakie ponosili dziennikarze, opowiada Wirtualnej Polsce jeden z jego autorów, Bertold Kittel.

Oni się nie kryją

Dziennikarzom udało się zdobyć zaufanie środowiska polskich neonazistów, dzięki czemu zaopatrzeni w sprzęt do nagrywania i ukryte kamery mogli wziąć udział m.in. w imprezie z okazji 128. Urodzin Adolfa Hitlera. – Nad materiałem pracowaliśmy w sumie około roku. Zaczęło się od poznania osób, które działają w tym środowisku. Tutaj nie potrzebna była żadna szczególna inicjatywa. Może wcześniej, gdy te środowiska były monitorowane przez organy państwa, bardziej się kryły. Teraz jednak przestały. Nie ma konieczności, by specjalnie wkupywać się w ich szeregi – mówi Bertold Kittel , współautor reportażu.

Dziennikarz nie chce zdradzić, czy osoby, które przeniknęły do środowiska neonazistów, to dziennikarze. – Wolałbym nie mówić, kim są i w jaki sposób pracujemy pod przykryciem. Na nagraniu widać, jak jeden z członków stowarzyszenia jest zaskoczony, że dostał zaproszenie na imprezę niezabezpieczonym komunikatorem internetowym. To pokazuje, że te grupy ekstremistyczne w miarę otwarcie prowadzą swoją działalność - mówi Kittel. I dodaje: - Dlatego nie było bardzo trudno się z nimi skontaktować. Nasi ludzie nie musieli się wykazać znajomością osób z tego środowiska, by się do niego dostać. Nie byli raczej wyjątkowo sprawdzani.