Prokuratorzy przeniesieni. Terlecki: też chciałbym pracować w Krakowie

Podczas piątkowego wywiadu dla TVN24 Andrzej Duda był pytany o sprawę 18 prokuratorów przeniesionych do delegatur oddalonych o kilkaset kilometrów od ich miejsca zamieszkania. Część z nich należy do stowarzyszenia "Lex Super Omnia", które krytycznie podchodzi do reform wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.