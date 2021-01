Andrzej Duda o Joe Bidenie: mieliśmy wymianę korespondencji

Prezydent wyjaśnił też, czemu jego gratulacje dla Trumpa i Bidena różniły się między sobą. - Zachowałem się bardzo rozsądnie - uznał. I dodał: "nie widzę, żeby prezydent Joe Biden robił z tego problem". - Czekałem na to, aż wynik będzie potwierdzony - powiedział Duda.

Polak w Anglii ma szanse na powrót? Gowin: nie będziemy wywierać presji na rodzinie

Prezydent przyznał jednak, że on sam przyszedłby na zaprzysiężenie swojego następcy.

Andrzej Duda dostał pytanie o stoki. "Telefon dosłownie mi się grzał"

Duda komentował również ustalenia dotyczące szczepionek z Donaldem Trumpem. Podkreślił, że po rozmowie z byłym prezydentem USA przekazał informację o jej przebiegu rządowi. - Decyzje rządu w tej materii były inne, by wejść we współpracę w ramach UE (...). Taką decyzję polski rząd podjął i ja ją przyjąłem - powiedział prezydent. Jak uznał, to była "dobra decyzja".