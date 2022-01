Program "Recepta dla Polski". Konwencja Nowej Lewicy

- Jestem specjalistką z endokrynologii. Od dwóch lat tak wyglądają moje rozmowy ze znajomymi medykami. Rozmawiamy, bo to pomaga nam radzić sobie z frustracją. Wielu z nas czuje się upokorzonych. Prawo bandy egoistów do roznoszenia wirusa stało się ważniejsze, niż nasze prawo do życia Jestem lekarką i popieram obowiązek szczepień. Szczepienia chronią życie, dlatego apeluję: szczepmy się - mówiła.