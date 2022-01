Przydacz pytany o zaproszenie dla Tuska i Hołowni. "To zamyka sprawę"

- Wielokrotnie odnosiliśmy się do tej wypowiedzi krytycznie. Trzeba rozmawiać nawet z partnerami, z którymi nie zgadzamy się co do polityki wschodniej. Marine Le Pen już teraz odgrywa ważną rolę, może odgrywać większą, więc już teraz należy ją przekonywać. Z tego, co wiem, to te spotkania nie dotyczą polityki wschodniej, tylko europejskiej i relacji z instytucjami unijnymi. A jeśli tak będzie, to pan premier będzie mówił twardym językiem - zapowiedział Przydacz.