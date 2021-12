Profesor jazzu zwolniony po tym, jak stanął w obronie studentki. Posłowie PO piszą do Glińskiego

"Piekłem mym i rajem"

O czym jest piosenka? Tekst łączy w sobie zarówno przywiązanie do kraju jak i negatywne odczucia do obecnej sytuacji. Kraju, który jest zarówno "piekłem mym i rajem" jak śpiewa Natalia Capelik-Muianga. W tekście jest sporo odniesień do bieżącej polityki, jak choćby do Jarosława Kaczyńskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, antyaborcyjnych plakatów, wysokich cen paliwa, pamiątkowych banknotów emitowanych przez NBP. Jest też nawiązanie do fragmentu "Patoreakcji" Maty, który odnosi się do m.in. Jacka Kurskiego.