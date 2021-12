Stefan W. trafi przed sąd. Brat Adamowicza ostro o TVP

Po trzech latach do sądu trafi akt oskarżenia wobec Stefana W., który zamordował prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Głos w sprawie zabrał brat zmarłego i poseł KO. - Dla naszej rodziny najistotniejsze jest to, żeby akt oskarżenia trafił do sądu i rozpoczął się proces - podkreślił Piotr Adamowicz. Polityk wspomniał też o Telewizji Polskiej.