Zabójstwo Pawła Adamowicza. Stefan W. jednak stanie przed sądem?

Trzecia opinia biegłych uzyskana przez prokuraturę nie wskazuje Stefana W. jako osoby całkowicie niepoczytalnej. W praktyce oznaczałoby to, że mężczyzna mógłby stanąć przed sądem. Tylko w przypadku stwierdzenia u niego "niezdolności do rozpoznania znaczenia swojego działania i pokierowania tym działaniem" śledczy musieli sprawę umorzyć, uznając tym samym, że do zabronionego czynu nie doszło. Wówczas Stefan W. zostałby skierowany na leczenie w specjalistycznym ośrodku zamkniętym.