Mniej zgonów oraz mniejsze straty gospodarcze. Efekt paszportów covidowych w Europie

Przygotowano również analizy, co by było gdyby władze państw nie postawiły na certyfikaty. Gdyby nie wprowadzono paszportów covidowych to do końca roku liczba przyjęć do szpitali oraz zgonów byłaby ponad 30 proc. wyższa we Francji, o 15,5 proc. we Włoszech i o 5 proc. w Niemczech.