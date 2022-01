Francja obejmuje prezydencję. Szydło apeluje do Macrona

W swoim przemówieniu nawiązał również do kwestii ochrony praworządności. - Praworządność jest cenna. Chodzi o to, by ponownie przekonać do niej wszystkich, którzy odeszli od jej poszanowania. (...) Koniec praworządności oznacza koniec niezależności i powrót reżimów autorytarnych, od których zaczęła się nasza historia - wskazywał Macron.