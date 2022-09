Profilaktyka 40 Plus. Jak dostać skierowanie na bezpłatne badania?

Pandemia koronawirusa spowodowała spadek zapisów na badania profilaktyczne. Reakcją rządu na słabszą wykrywalność chorób i ograniczony dostęp do świadczeń medycznych jest program Profilaktyka 40 Plus. To pakiet bezpłatnych badań profilaktycznych skierowanych do osób po 40 roku życia. Jak otrzymać skierowanie oraz gdzie wykonać badania?