Prof. Strzembosz atakuje Zbigniewa Ziobrę. Zdecydowana odpowiedź ministra

- Proszę pana premiera o możliwie niezwłoczne odwołanie Zbigniewa Ziobry - apelował prof. Adam Strzembosz. Minister przypomniał w odpowiedzi, że Strzembosz przez lata obiecywał Polakom, że "środowisko sędziowskie samo się oczyści", a nic takiego do dziś nie miało miejsca.

Prof. Adam Strzembosz to były I prezes Sądu Najwyższego. Często wspiera opozycję i pojawia się na antyrządowych protestach. Teraz na opublikowanym przez inicjatywę Wolne Sądy nagraniu zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o zdymisjonowanie szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Na jednej z konferencji prasowych minister został poproszony o skomentowanie tej sytuacji. Ziobro przypomniał, że Strzembosz przez lata odpowiadał za polski wymiar sprawiedliwości. - Wówczas złożył takie solenne zobowiązanie wobec Polaków, że on gwarantuje, że środowisko sędziowskie samo się oczyści. Człowiek honoru wywiązuje się ze swoich zobowiązań, a przynajmniej się z nich rozlicza - powiedział Ziobro.

Zbigniew Ziobro przypomniał w rozmowie z dziennikarzami, że "żaden sędzia nie stanął za swoje czyny kryminalne przed sądem, a obiecywał to pan Strzembosz".

- Skoro to sądownictwo nie rozwiązało swoich problemów, a tylko problemy narastają, to zadaniem władzy demokratycznej, która uzyskuje mandat demokratyczny jest wywiązać się ze swoich zobowiązań wyborczych i tę reformę przeprowadzić - wskazał. - My ją podjęliśmy - dodał minister Ziobro.