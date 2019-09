Mateusz Morawiecki w Bukareszcie. Premier o istotnej współpracy w budowaniu wschodniej flanki NATO

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Bukareszcie z szefem rumuńskiego rządu Vioricą Dancilą. Podczas rozmów poruszono wiele istotnych tematów. Kraje uzgodniły współpracę w zakresie polityki europejskiej, klimatycznej, handlowej oraz przemysłowej.

- To były bardzo ożywione i owocne dyskusje. We wszystkich sprawach mieliśmy podobne zdania, a czasami nawet jednolite. Jesteśmy otwarci na wspólne projekty w obszarze energetyki. Via Carpatia może ożywić handel i ruch turystyczny oraz współpracę między naszymi państwami. To bardzo interesujący projekt - mówił Mateusz Morawiecki.