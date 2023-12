Prof. Marcin Matczak: To, jak PiS zniszczył państwo prawa, to jest szaleństwo

W angielskim jest sformułowanie: kiss up and kick down, które obrazuje tendencję osób zajmujących średnie szczeble w hierarchii do podlizywania się tym na górze, a poniżania i zwalania winy na tych na dole. Ja proponuję je zastosować w polityce i odwrócić: kick up and kiss down - twardo rozliczajmy funkcjonariuszy PiS, ale troszczmy się o tych, którzy są niżej, o wyborców tej partii.