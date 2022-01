Prof. Flisiak: "Będziemy oferować standard opieki medycznej na poziomie lazaretu wojennego"

ale jak słyszy pan ZUS Ministra Zdrowia że będzie 60000 łóżek dla pacjentów covid owych nie wiem czy pan profesor słucha tego z zadowoleniem czy z przerażenia To znaczy wie pan wtedy mi się przypominają a słowa profesjonaliści Co można zrobić z łóżka ale chyba wszyscy znają już ten łóżka same nie leczą łóżka same nie diagnozują do tego potrzebny jest personel do tego jest potrzebny transport Senda Do czego jest potrzebna ordynacja tego Transportu Sanitarnego my mamy najmniejszą liczbę lekarzy i pielęgniarek Unii Europejskiej i w Europie na przeliczeniu na liczbę mieszkańców i to jesteśmy daleko wszystkie dni mamy fatalną ustawy o ratownictwie która uniemożliwia utrudnia w sposób znaczący koordynację transportu i to mówimy od początku pandemii pandemia to obnażyła tam sama nie jest nakierowana na pacjenta na dobro Słupsk ratowniczej Mamy problemy z infrastrukturą która się sypie po prostu no i w takiej sytuacji zwiększanie łóżek to spowoduje że owszem będziemy mieli więcej szpitali tymczasowych na halach sportowych na halach targowych które będą oferowały opieki medycznej na poziomie Lazaretu Wojennej