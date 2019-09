Prof. Aleksander Nalaskowski zawieszony. Krzysztof Czabański pisze do Mateusza Morawieckiego

Poseł PiS i szef Rady Mediów Narodowych zwrócił się do premiera ws. zawieszenia profesora przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Poszło o tekst nt. społeczności LGBT. "To przejaw represji" - uważa Krzysztof Czabański.

Krzysztof Czabański złożył w tej sprawie interwencję poselską do Mateusza Morawieckiego. Decyzję ws. naukowca określa mianem karygodnej. "To skandaliczne naruszenie wolności słowa w Polsce. Uważam, że w ramach nadzoru nad uczelniami wyższymi sytuacja wymaga pilnej interwencji pana premiera" - tłumaczy swoją decyzję szef Rady Mediów Narodowych.

"Konstytucja każdemu zapewnia wolność wyrażania poglądów. To kolejny przejaw represji przeciwko osobom nie zgadzającym się na radykalne przeobrażenie społeczeństwa zgodnie z postulatami tego środowiska. Mając na uwadze zapewnienie ochrony prawa do wyrażania przez obywateli poglądów zwracam się do Pana Premiera o spowodowanie interwencji" - podsumował Czabański.