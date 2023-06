Prigożyn w Białorusi. Duda domaga się "twardej odpowiedzi NATO"

Podczas konferencji prasowej prezydent odniósł się do sprawy przenosin Jewgienija Prigożyna do Białorusi. - To jedna z głównych kwestii, które jak liczę omówimy na szczycie w Wilnie, a w mojej opinii wymaga to pewnych decyzji, trudno powiedzieć, czy zapadną one podczas nadchodzącego szczytu w Wilnie, bo to dosyć trudny proces, ale liczę, że omówimy tę kwestię - powiedział Andrzej Duda.