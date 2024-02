Prezydent podsłuchiwany Pegasusem? Andrzej Duda odpowiada

Stwierdził jednak, że w jego ocenie prezydent nie powinien być podsłuchiwany. - Ale jeśli by to wynikało z działań polskich służb, które stoją na straży mojego bezpieczeństwa, to jest inna kwestia. Muszę się liczyć, że jestem pod ochroną kontrwywiadowczą, tak to jest - dodał.