Ponad 100 osób inwigilowanych Pegasusem. Bosacki: ponad 10 z PiS

Bosacki dodał, że nie zna pełnej listy nazwisk. Stwierdził jednak, że "to nie są tylko politycy". To mają być także m.in. adwokaci i prokuratorzy. - Co najmniej jeden dziennikarz, pan Szwejgiert (Tomasz - red.), autor bardzo krytycznej biografii Mariusza Kamińskiego. To już nie jest moja wiedza, ale słyszę, że dziennikarzy było więcej - dodał Bosacki.