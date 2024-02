Tusk o Pegasusie. "Dokument potwierdza nielegalne wykorzystanie"

Premier o kosztach CPK

Tusk w dalszej części wypowiedzi wrócił do tematu Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Nie będę pana prezydenta zanudzał szczegółami. Każdy z nich jest co najmniej równie niepokojący i gorszący, jak te, które przytoczyłem - mówił premier, zapewniając, że rząd wykaże najlepszą wolę we współpracy z prezydentem w zakresie inwestycji CPK.