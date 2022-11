Prezydent znów dał się nabrać. Ekspertowi aż zabrakło słów. "To kuriozum"

Druga sprawa - jak wskazuje ppłk Faliński - to świadomość wspomnianych osób, ale i urzędników niższego szczebla. - Brak świadomości zagrożenia, że takie sytuacje mogą się zdarzyć, to problem nie tylko tej ekipy czy poprzedniej, ale mam wrażenie, że to problem polskiej klasy politycznej i polskich urzędników. Bardzo trudno się z nimi o tym rozmawia. Są oporni, nie potrafią zrozumieć zagrożeń podczas szkoleń, które służby specjalne organizują w naszym kraju - mówi. I dodaje: - Podczas mojej wieloletniej kariery wielokrotnie się z tym spotykałem.