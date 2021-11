Andrzej Duda zwrócił się do Białorusinów. Opublikował wymowny wpis

Chodzi o Jurasia Ziankowicza, białoruskiego działacza niepodległościowego, który jest zamknięty od kwietnia. Zatrzymano go w Moskwie, po czym przewieziono go do mińskiego aresztu KGB. Zarzucono mu działania na rzecz niekonstytucyjnego przejęcia władzy, za co grozi mu kara nawet do 12 lat więzienia.