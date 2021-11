Bunt w ośrodku dla migrantów. "Byłem w Wędrzynie, widziałem tamte budynki"

- Czy w zamkniętych ośrodkach, takich jak ten w Wędrzynie, nie poczyniono odpowiednich nakładów przez ostatnie lata? Nie sądzę, nakłady były adekwatne do bieżącej sytuacji. Trudno inwestować w placówki, które przez długi czas stoją puste. Podobnie było na świecie m.in. w Grecji, która kilka lat zmagała się z nagłą falą uchodźców. W przypadku kryzysów migracyjnych tworzy się ad hoc miejsca, które do tego się nadają. Inaczej w przypadku migrantów pokojowych, którzy trafili do Polski podczas konfliktu na Bałkanach. Byli zakwaterowani w ośrodkach wczasowych, a po wojnie wrócili do swoich domów. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi zdesperowanymi, którzy za wszelką cenę chcą się dostać do Niemiec. Migranci zgromadzeni w jednym miejscu, na małej przestrzeni, mogą krytykować warunki lokalowe, żywność i podejście polskich władz. To efekt frustracji sytuacją w jakiej się znaleźli - ocenia były szef Straży Granicznej.