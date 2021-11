Marcin Przydacz: Wysłaliśmy sygnał do Putina. W razie zagrożenia, będziemy razem

- Polska jest przygotowana na różne możliwe scenariusze eskalacji napięcia ze strony Rosji czy Białorusi, ale to nie my jesteśmy stroną eskalującą. Wizyty premiera mają charakter umacniania i potwierdzania już istniejących sojuszy. To jasny sygnał dla Władimira Putina, że w razie zagrożenia będziemy razem - mówi w WP Marcin Przydacz, wiceszef MSZ komentując cykl wizyt międzynarodowych premiera Mateusz Morawieckiego.