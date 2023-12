Prezesowski zawrót głowy [OPINIA]

Bartłomiej Sienkiewicz twierdzi, że po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2016 r. powstała legislacyjna luka. Prawo i Sprawiedliwość bowiem wyroku nie wykonało. Trybunał - jak uważa Bartłomiej Sienkiewicz - uznał Radę Mediów Narodowych za niekonstytucyjną. Brakuje procedur umożliwiających odwoływanie i powoływanie menedżerów mediów publicznych Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W efekcie, w ocenie ministra, jedynym sposobem działania jest to, by to on odwoływał i powoływał menedżerów medialnych, do czasu aż zostanie uchwalona nowa ustawa medialna, w której przywróci się kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji.