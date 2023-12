"Jakby ktoś szantażował Kaczyńskiego". Adamczyk "prezesem" TVP

Ruch RMN skomentował także inny dziennikarz Wirtualnej Polski - Rafał Mrowicki. "To jest niewiarygodne. Odkąd we wrześniu Mateusz Baczyński ujawnił, że Adamczyk przed laty bił kochankę, przestał pokazywać się na antenie. Aż do teraz, gdy swoją twarzą zaczął firmować opór wobec zmian w mediach publicznych" - napisał w serwisie X.