Prezes TK Julia Przyłębska zawiesiła czwartkowe posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego

Jest decyzja prezes TK ws. czwartkowego posiedzenia trzech Izb Sądu Najwyższego. Julia Przyłębska wydała oświadczenie w tej sprawie.

Sąd Najwyższy reaguje. Przypomina sprawę Mariusza Kamińskiego

- To co robi Małgorzata Gersdorf to podważenie prawa do stanowienia ustaw i podważanie kompetencji parlamentu - oceniła Marszałek Sejmu. Według Elżbiety Witek czwartkowe posiedzenie połączonych Izb Sądu Najwyższego, które ma zbadać status sędziów z Izby Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powinno zostać wstrzymane.