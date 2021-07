Premier o sprawie Banasia: "Byłby to dla mnie osobiście ogromny zawód"

Do Marszałek Sejmu trafił wniosek o odebranie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi Banasiowi. Prokuratura chce postawić mu kilkanaście zarzutów. - Jeżeli zarzuty wobec prezesa NIK by się potwierdziły, to byłby to dla mnie osobiście ogromny zawód - mówił w Gdańsku premier Mateusz Morawiecki.