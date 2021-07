Specjalny list Morawieckiego. Zdradził Polakom plan Polskiego Ładu

Mateusz Morawiecki: Polski Ład na mocnych fundamentach

W opinii premiera Polski Ład to droga do budowy państwa dobrobytu, a także do europejskiego standardu życia. "Nie zaczęliśmy wczoraj, pracowaliśmy na to ciężko przez ostatnie lata (...). Nasza gospodarka przetrwała kryzys lepiej, niż większość państw Europy, a bezrobocie należy do najniższych w całej Unii Europejskiej" - podkreśla Mateusz Morawiecki w "SE".