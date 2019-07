Premier Morawiecki zdradził termin wyborów? Michał Dworczyk: To nieporozumienie

- Doszło do pewnego skrótu myślowego, z którego później media uczyniły ważny temat - powiedział Michał Dworczyk, szef Kancelarii Premiera w programie "Graffiti” Polsat News. To komentarz do słów Mateusza Morawieckiego, który na konwencji PiS w Katowicach zasugerował, że wybory do Sejmu odbędą się 13 października.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mateusz Morawiecki i Michał Dworczyk (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

- Mamy do czynienia z nieporozumieniem. Premier mówił o wyborach, również o pierwszym terminie, w którym te wybory mogłyby się odbyć podkreślając, że jest miesiąc, czyli kilka kolejnych weekendów, kiedy to święto demokracji może mieć miejsce. Premier podkreśla, że jest to prerogatywa prezydenta - powiedział Michał Dworczyk w Polsat News.

Chodzi o słowa Mateusza Morawieckiego, które padły na sobotniej konwencji PiS w Katowicach. Premier powiedział wtedy, że "rząd nie jedzie na wakacje".

- Od wczesnego rana do nocy pracujemy do 12 października, niech będzie 11, bo cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć - mówił szef rządu, co komentowano właśnie jako ujawnienie terminu 13 października jako daty wyborów parlamentarnych. - O tej dacie spekulowano już wcześniej - powiedział na konwencji szef rządu.

ZOBACZ TEŻ: Upokorzony Biedroń. Nie traktują go poważnie

Prezydencki rzecznik zaskoczony

Na słowa Morawieckiego zareagował w rozmowie z Polsat News Błażej Spychalski, rzecznik Andrzeja Dudy. Pytany, czy prezydent "przyjął już do wiadomości", kiedy mają się odbyć wybory parlamentarne, odpowiedział: "Byliśmy trochę zdziwieni słowami pana premiera". - Otóż ja przypominam, że zgodnie z art. 98 ustęp 2 Konstytucji RP to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządza wybory do Sejmu i Senatu. I to prezydent podejmuje taką decyzję - zaznaczył Spychalski.

Prezydencki rzecznik podkreślił, że decyzja ws. ogłoszenia terminu wyborów parlamentarnych "jeszcze przed nami". - Nie ma ani decyzji pana prezydenta o ogłoszeniu, ani tym bardziej decyzji pana prezydenta, kiedy wybory parlamentarne mają się odbyć - wskazał. Dodał, że możliwe są terminy 13, 20 i 27 października, a także 3 i 10 listopada, ale "niektóre daty są bardziej prawdopodobne, inne mniej".