Nowy sondaż: Tylko zjednoczona opozycja ma szansę dogonić PiS

Aż 40 proc. badanych deklaruje, że zagłosuje na PiS w jesiennych wyborach do Sejmu. Tylko zjednoczona opozycja ma szansę powalczyć z PiS-em. Rekordowa liczba osób deklaruje, że pójdzie do wyborów - wynika z sondażu Kantar dla Radia Zet.



Nowy sondaż kantar dla Radia Zet pokazuje, że jeżeli partie opozycyjne pójdą same do wyborów, Platforma Obywatelska może liczyć na 26 proc. głosów, Wiosna na 6 proc.

Poza parlamentem znalazłyby się PSL i SLD. Do Sejmu ma szansę dostać się jeszcze Kukiz’15.

W stosunku do poprzedniego sondażu z połowy czerwca 2019 r. PiS przybyło 6 punktów procentowych, a Platformie Obywatelskiej - 2 pkt. Widać, że poparcie dla PO systematycznie rośnie - w majowym sondażu miała zaledwie 21 proc. Spadł wynik partii Wiosna - o 2 pkt.

Będzie rekord frekwencji?

Rekordowa liczba osób zadeklarowała w sondażu, że pójdzie do wyborów - aż 77 proc. respondentów

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2019 roku. Wybierzemy podczas nich 460 posłów do Sejmu oraz 100 senatorów do Senatu. Dokładna data wyborów parlamentarnych nie jest jeszcze znana.