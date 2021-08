Afganistan. Premier Morawiecki: Podjąłem decyzję o wystawieniu wiz humanitarnych

"Podjąłem decyzję o wystawieniu wiz humanitarnych dla 45 osób, które współpracowały z Polską, delegaturą UE w Kabulu i członków ich rodzin" – poinformował w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Jest to odpowiedź na list otwarty skierowany do MSZ ws. pilnej ewakuacji przyjaciół Polski w Afganistanie. Z kolei szef BBN Paweł Soloch dodał, że "wszystko wskazuje na to, że na pewno to nie będzie tylko 45 wiz".