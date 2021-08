Izraelskie media o Polsce: Blokuje zwrot mienia zagrabionego przez hitlerowców

"Do tej pory ocalali z Holokaustu i ich potomkowie mogli uważać, że ich majątek został bezprawnie zajęty i żądać jego zwrotu, ale polscy urzędnicy argumentowali, że powoduje to niepewność co do własności nieruchomości. W 2015 r. polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że powinny istnieć określone terminy, po upływie których nie będzie można już kwestionować decyzji administracyjnych dotyczących tytułów własności" – opisuje The Jerusalem Post.