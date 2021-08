"Naciski na najwyższym szczeblu". Amerykanie walczą o restytucję mienia pożydowskiego w Polsce

Sprawa jest o tyle pilna, że po zaprzysiężeniu przez Senat, nową - wyznaczoną przez prezydenta Joe Bidena - przedstawicielką ds. walki z Holokaustem będzie prof. Deborah Lipstadt, historyczka Holokaustu, która do tej pory dała się poznać z bardzo ostrych komentarzy dotyczących polityki historycznej Prawa i Sprawiedliwości. - To, co robią Polacy, to zaprzeczanie Holokaustowi, pisanie historii na nowo. To jest gra pod ich bazę, bo polski rząd gra pod bazę narodową, która nienawidzi dyskusji o polskim antysemityzmie i polskim współudziale w zagładzie Żydów - komentowała w 2018 r., dodając, że postawa premiera Mateusza Morawieckiego podczas konferencji w Monachium w tym samym roku jest współczesną wersją "kłamstwa oświęcimskiego".